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認為不利雲端遊戲市場發展 英國否決微軟收購動視暴雪

環球政經 16:32 2023/04/27

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英國競爭及市場局（Competition and Markets Authority, CMA）日前否決了微軟（美：MSFT） 以 690億美元收購動視暴雪（美：ATVI）的交易，認為收購不利雲端遊戲市場的長遠發展和創新，且將會減少英國遊戲玩家的選擇，微軟已表明會就裁決上訴。

 

【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

CMA認為，微軟在成功收購動視暴雪後，有商業誘因將遊戲作品獨佔在旗下Xbox Game Pass雲端平台上。當局指雲端遊戲市場正處於增長階段，若現時容許微軟獲得有利的位置，將會削弱整個行業的創新。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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雖然微軟曾提出補救措施，如必須在10年內有條件地繼續於其他平台發行遊戲，不過CMA並不接受，指措施只適用在特定遊戲、雲遊戲服務及網上商店，認為微軟和其他服務商尤其在該10年內會有嚴重分歧和衝突風險。

 

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

 

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記者：鄭昊彤

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