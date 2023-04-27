認為不利雲端遊戲市場發展 英國否決微軟收購動視暴雪

英國競爭及市場局（Competition and Markets Authority, CMA）日前否決了微軟（美：MSFT） 以 690億美元收購動視暴雪（美：ATVI）的交易，認為收購不利雲端遊戲市場的長遠發展和創新，且將會減少英國遊戲玩家的選擇，微軟已表明會就裁決上訴。

【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

CMA認為，微軟在成功收購動視暴雪後，有商業誘因將遊戲作品獨佔在旗下Xbox Game Pass雲端平台上。當局指雲端遊戲市場正處於增長階段，若現時容許微軟獲得有利的位置，將會削弱整個行業的創新。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4



雖然微軟曾提出補救措施，如必須在10年內有條件地繼續於其他平台發行遊戲，不過CMA並不接受，指措施只適用在特定遊戲、雲遊戲服務及網上商店，認為微軟和其他服務商尤其在該10年內會有嚴重分歧和衝突風險。

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



記者：鄭昊彤