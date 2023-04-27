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【想去旅行】香港人「假期缺乏指數」疫後首度回升　63%受訪港人覺得假期不足

理財智慧 15:36 2023/04/27

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Expedia發布2023年《假期缺乏研究報告》，顯示香港人的假期缺乏指數自疫情以來首次回升。63%受訪港人認為自己沒有足夠的假期，比去年度調查上升15%。

報告指出，香港人「放假至上」的精神亦大幅回升，受訪者於2022年平均申領假期的日數為24.5日，較2021年12日多，是日本以外全球請假日數最多的地區。

調查還顯示65%的受訪港人，每6個月至少進行一次海外旅行；有四分之一的受訪者表示，每個月都會以不同形式度假。

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此外，受訪香港人當中，較多比重在2022年計劃長途的外遊旅程，有近四分之一受訪者指他們計劃了長假旅程，而20%受訪者表示他們計劃在一次旅程拜訪多個旅遊目的地。這種取向與調查中大部分市場選取的短途旅行趨勢剛剛相反。

另外，香港人善待自己的程度比其他地區受訪者為高，有21%的人表示他們在服務升級方面花費更多，例如選擇更大的房間或乘坐商務艙，比例是是全球平均水平9%的一倍多。

香港人永不放棄的精神也體現在旅遊之上， 93%受訪港人在2023年計劃請假的日數與2022年相約甚至更多。80%的受訪者表示他們已經預訂2023 年的旅程，領先全球水平。

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報告亦顯示，92%受訪者指他們「理應」放假，並認為這是基本權利 ，另有93%人認為定假期對整體健康生活是相當重要。32%受訪者期待在旅程找到滿足感和聯繫感；另外有三成人則希望將自己從日常責任中「解放」出來，亦有28% 受訪者希望與他們關心的人保持聯繫。

雖然有47%受訪者表示生活受到通脹等經濟問題所影響，但只有不足5%的受訪者指因經濟原因而減少休假天數。然而，32%人表示會如常外遊，61%表示次數甚至更多。

Expedia 2023 年全球《假期缺乏研究報告》對16個國家總共14,500多人進行調查，「假期缺乏」水平創十年新高，主要原因是在職人士面對通脹、勞動力短缺和工作繁忙等因素。

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撰文 : 陳楚琨

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