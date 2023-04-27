【童年回憶】《哈利波特》版他媽哥池開放預購　可養育25款魔法生物

▲ BANDAI與華納兄弟合作推出《哈利波特》版他媽哥池，即日起開放預購，7月底上市，價格為2,860日元（約168港元）。

由萬代（BANDAI）所推出的掌上電子寵物「他媽哥池（Tamagotchi）」，一直深受大人小朋友歡迎，BANDAI更會不斷推出特別版他媽哥池，來吸引新玩家以及留住就玩家。近日BANDAI宣布，與電影公司華納兄弟合作推出《哈利波特》版他媽哥池，即日起開放預購，7月底上市，價格為2,860日元（約168港元）。

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BANDAI表示，這款他媽哥池名為「哈利波特寵物蛋（ハリー・ポッターたまごっち）」，玩法與過往的他媽哥池一樣，用家只需定時餵食和撫摸其電子寵物就可。是次最特別的是，玩家可以選擇照顧《哈利波特》電影的11種魔法生物，或《怪獸與牠們的產地》中的14種魔法生物，例如：哈利波特的貓頭鷹Hedwig、鄧不利多的鳳凰、玻璃獸泰迪等。

另外，哈利波特寵物蛋也內置了4款小遊戲，包括：抓金幣、送信、開鎖和飛行鷹馬，而且還會根據用家的選擇，隨機出現電影中的名場景。是次哈利波特寵物蛋具有魔法生物和霍格華茲城堡兩個版本，分別為深紅色和深藍色機身。

哈利波特寵物蛋售價2,860日元，預計在7月下旬發貨，即日起已經可以在日本的《哈利波特》周邊商店「Mahou Dokoro」預購。

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責任編輯：曾曉汶

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