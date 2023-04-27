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迪士尼告佛州州長德桑蒂斯 不滿開發協議無效

環球社會熱點 15:30 2023/04/27

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美國華特迪士尼公司（Walt Disney Co.）不滿開發協議被判無效，周三（26日）入稟佛州聯邦法院，起訴佛州共和黨州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）及其任命的監督委員會。迪士尼指控德桑蒂斯將政府權力武器化，損害迪士尼公司業務作為懲罰。

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迪士尼計劃未來10年內投資170億美元（約1,326億港元），在佛州主題樂園現有超過7.5萬名員工的基礎上，額外於佛州創造1.3萬個新職位。

自迪士尼批評德桑蒂斯一項禁止在小學討論性取向及性別認同的法例以來，雙方爭執不斷。佛州中部旅遊監管區委員會周三亦取消一項涉及迪士尼在佛州主題樂園的開發協議，委員會一致投票宣布協議無效且無法執行。

迪士尼公司入稟法院要求撤銷政府行動，並在訴訟書表示遺憾。迪士尼聲稱已竭盡全力尋求解決方案，在別無他法下提出訴訟，以保障其員工、顧客和當地合作夥伴。

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迪士尼同時指摘德桑蒂斯，稱他精心策劃一場懲罰迪士尼的運動，利用政府權力以報復公司表達的政治立場。迪士尼律師亦指，德桑蒂斯一年前對迪士尼自治架構無任何異議。

德桑蒂斯辦公室回應指，糾紛是取決於迪士尼的特殊稅收和治理特權，而非政治報復。德桑蒂斯傳播總監Taryn Fenske發表聲明形容，迪士尼發起訴訟是其希望破壞佛州選民意願，且違法運作的又一例子。

責任編輯：李俊儀

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