【業績速報】新動能崛起 舊業務轉型 中集車輛首季盈利增2.8倍 股價升逾7%

中集車輛（01839）公布2023年第一季度業績。期內集團實現營業收入65.84億元（人民幣，下同），按年增長28.29%；淨利潤4.79億元，顯著提升285.25%。

中集車輛股價今日（27日）顯著造好，截至2時半，報8.19元，升7.7%，成交額4,380萬元。

面對複雜的國際環境，中集車輛各業務發展理想。北美業務受政策刺激及多式聯運業務增長推動，盈利保持良好增長。中集車輛在其他海外市場與國內市場的盈利能力保持穩定。報告期內，中集車輛在全球銷售各類車輛36,386輛/台套，同比增長9.57%。

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中集車輛六大業務協同發展。燈塔先鋒業務收入增長，毛利率提升5個百分點。北美業務收入與毛利率提升，歐洲業務收入穩健提升。强冠業務銷量提升，太字節渣土車業務提高競爭力，太字節城配厢體業務加強鏈合。中集車輛積極落實「燈塔製造網絡2023」，推動結構性改革，加速構建業務集團，不斷提高生産效率和産品盈利能力。

隨新能源化趨勢，中集車輛將聚焦新能源産品研發，定義新産品，推動標準化，聯合主機廠加速提高新能源産品市場滲透率，緊抓行業發展機遇。

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記者：李兆明