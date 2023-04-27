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【貓奴注意】Tile推貓咪藍牙追蹤器　售約313港元起

科技 14:21 2023/04/27

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藍牙追蹤器製造商Tile近日就推出一款貓咪專用藍牙追蹤器，並稱為「Tile for Cats」，讓飼主可以在不影響貓咪生活的情況下，扣在貓咪的頸帶上。

喵星人總是熱愛「瓹窿瓹罅」，四處冒險，令不少主人總是因遍尋不獲而相當擔心。為了防止「主子」走失，藍牙追蹤器製造商Tile近日就推出一款貓咪專用藍牙追蹤器，並稱為「Tile for Cats」，讓飼主可以在不影響貓咪生活的情況下，扣在貓咪的頸帶上。

【電話亭數碼化】香港電訊推智慧電話亭　首部座落銅鑼灣

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Tile表示，Tile for Cats是基於Tile Sticker開發，藍牙連接範圍達76米，並有專屬的矽膠配件，特殊塗層可防止毛皮、污垢和灰塵積聚。另外，Tile for Cats可防水，配有續航3年的不可更換、不可拆卸電池，適用於Android和iOS設備，用家也可透過Alexa、Google Assistant或Siri，進行語音輔助。

Tile for Cats有黑、白兩款顏色選擇，定價39.99美元（約313港元），現時已在Tile官網開售。

【ChatGPT】香港首支人工智能創作歌曲《First Love》　製作單位分享妙用AI小貼士

責任編輯：曾曉汶

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