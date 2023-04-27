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【加密貨幣】梁鳳儀：5月發布虛擬資產交易平台牌照指引

新經濟追蹤 17:58 2023/04/27

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【加密貨幣】梁鳳儀預告證監會5月發虛擬資產交易平台牌照指引

虛擬資產交易平台新發牌制度將在6月1日生效，證監會行政總裁梁鳳儀出席彭博活動時表示，證監會將於5月發出虛擬資產交易平台的發牌指引。她在活動上又指，在早前諮詢過程中，收到逾150份回應，指引將會反映業界的回應。

隨去年港府發布虛擬資產政策宣言後，已有以比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ether）期貨為基礎的ETF上市，在最新建議的交易平台制度下，零售投資者將來可直接在受規管的平台參與比特幣、以太坊買賣。

梁鳳儀稱，香港不斷更新上市機制，吸納新型企業，現時港股市場4成市值都是新經濟公司，而虛擬資產、數碼經濟是下一步發展，並會吸引新一批資金。不論這是來自中東、東南亞還是其他地區獨角獸，都會盡力吸引他們到港。

梁鳳儀：中央金融部門期望用好香港獨特地位連接世界

梁鳳儀在會上又指，近期到訪北京都感受到內地金融部門高層非常支持香港金融中心發展，不止支持香港發展和提升國際金融中心地位，也希望利用香港獨特地位，與世界各地連接。

今年初從副行政總裁升任，梁鳳儀稱，證監會監管角色和方針沒有改變，同樣是有原則、可預測和建基於證券及期貨條例，國際資本不會感到陌生。

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

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【加密貨幣】證監會就監管虛擬資產交易平台展開諮詢　擬容許散戶參與大型代幣交易

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編輯：麥德銘

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