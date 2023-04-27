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微軟AI領域處領先地位 Google核心業務受威脅

環球社會熱點 13:32 2023/04/27

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人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」今年初爆紅，數據分析公司GlobalData 策略分析師Cyrus Mewawalla表示，AI為2023年大主題，微軟（Microsoft）透過投資ChatGPT開發公司OpenAI，奪走Google原本的領先優勢。

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Google母企Alphabet多年來一直投資AI領域，於2014年收購英國AI初創公司Deepmind。Alphabet上周更宣布，將Google研究團隊Brain和Deepmind合併，令兩者能更集中AI方面工作。

惟Cyrus Mewawalla周三（26日）接受美媒CNBC表示，Alphabet早在很久以前就應合併團隊。

他指雖然Google擁有強大的AI工具，某程度上去年迎來象徵高峰的「柯達時刻」（Kodak moment），卻憂慮蠶食核心業務而擱置AI技術，現時核心業務也受到巨大威脅。

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微軟已宣布將ChatGPT應用到部分雲計算產品中，希望在業務注入AI技術，有指微軟會將OpenAI技術加入旗下搜索引擎Bing。

作為回應，Google今年亦推出聊天機器人Bard AI，並已安排用戶參與測試。Alphabet行政總裁桑德爾（Sundar Pichai）周二（24日）亦指，會將背後AI技術應用於搜尋服務上。

但研究機構Arete Research高級分析師Richard Kramer認為，Google將AI技術應用於產品的速度，將未如微軟如此迅速。

他指Google雖然匯聚AI領域人才和擁有大量資源，但公司以工程為主導，且亦未將研究成果產品化（productized）。

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責任編輯：李俊儀

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