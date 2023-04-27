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【人工智能】CFA協會推數據科學證書　貴過考CFA？

股市 13:05 2023/04/27

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【人工智能】CFA協會推數據科學證書　貴過考CFA？

人工智能（AI）應用日漸廣泛，CFA協會最新推出投資專業人士數據科學證書（Data Science for Investment Professionals Certificate），為現職或有志成為投資專業人士的考生提供人工智能、機器學習技術的基礎知識，以及應用在投資過程的技巧。據CFA協會網站，課程收費1599美元（約12,552港元），較每級CFA課程連考試費1200美元更高。

CFA協會表示，新證書課程無要求考生事前有數據科學知識，不論投資分析師、投資組合經理、客戶關係經理和交易員以至有志入行的人都適用。

CFA大改制 每級不用再花多過300小時？2024年新考生要學Python？可見【下一頁】

課程學習時數100小時   共分5個課程

投資專業人士數據科學證書由五個互動課程組成，學習時數共約100小時，考生可以自行安排時間學習並完成90分鐘的證書結業評估。課程著重實踐及應用，內容包括教學影片、編碼實驗室、以及由業界人士提供的個案研究。

五個課程包括：數據和統計學基礎、機器學習的統計學、機器學習、自然語言處理、減少數據科學流程中的機器學習誤差。

考生在過程可學 描述及評估機器學習技術、使用Python和R以選擇及完成數據視覺化、利用機器學習解決投資問題、向非專業人士解釋機器學習技術 、運用自然語言處理（natural language processing）作出投資決策等。

CFA協會：僅3%投資專業人精通概念

CFA協會專業學習課程及證書管理主管Richard Fernand指，數據科學正席捲整個投資行業，但目前在有興趣獲得相關知識的投資專業人士中，僅約四分一人正在積極學習。隨着資產經理繼續適應快速變化的人工智能、大數據和機器學習環境，所有從事投資的人士都需要了解如何運用數據科學技術。

根據CFA協會的《投資管理的工作未來：未來的技能和學習》報告，接近三分二（64%）的受訪投資專業人士表示有興趣進一步了解人工智能和機器學習。在同一份調查中，僅有3%的投資專業人士表示他們已經精通人工智能和機器學習的概念。

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編輯：麥德銘

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