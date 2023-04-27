▲ 【本地保險】香港永明CEO：積極擴大代理人團隊至3000人 另主打高端內地客戶「永明薈」今啟用

香港永明金融宣布「永明薈」尊尚客戶服務中心於今（27日）正式啟用，主力為高端客戶提供保險諮詢及一站式理財產品及服務。

香港永明金融行政總裁林嘉言表示，全新開設的「永明薈」尊尚客戶服務中心是集團擴展內地客戶業務的重點策略之一，集團更計劃於年內推出更多嶄新服務及產品，滿足內地及高端客戶對保險產品的殷切需求。

「永明薈」佔地逾二萬三千平方呎，坐落於香港黃金地段尖沙咀廣東道港威大廈，毗鄰多個大型商場，由深圳經高鐵往返只需約30分鐘，方便內地客戶。中心設有多間會客室、寬敞的多用途空間以及休閒區，設備完善，居高臨下更可盡覽180度維港景色，讓尊尚客戶享受非同凡響的體驗。

為配合高端客戶需要及迎合大灣區的業務發展，「永明薈」尊尚客戶服務中心針對客戶於不同人生階段的財富管理及保障需要，由專責理財顧問團隊及專業客戶服務主任駐守，提供一站式的服務，包括快速認證安排、保單查詢、核保、繳費及理賠，全方位滿足客戶的需求。

林嘉言又指，隨著香港與內地通關，經濟活動邁向復常，為本地保險業帶來龐大機遇。香港永明金融今年會繼續積極地擴大代理人團隊至3,000人，以捕捉內地客戶業務的增長潛力。

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編輯：姚卓然