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【俄烏戰爭】澤連斯基強調 不能犧牲烏領土實現和平

環球政治 13:00 2023/04/27

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中國國家主席習近平周三（26日）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，為俄烏戰爭爆發後兩人首次直接通話。澤連斯基形容通話長時間而充實，又強調不能犧牲烏克蘭領土作為實現和平的代價。

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通話長約1小時，習近平表示，中國將派出歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就正式解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。中方始終站在和平一邊，核心立場是勸和促談，既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不會趁機牟利。

澤連斯基又以簡體中文於Twitter發文，表示相信這次通話及任命烏克蘭駐華大使，將推動中烏雙邊關係發展。

澤連斯基又強調不能以犧牲領土妥協為代價，來實現和平。

拜登首演說聚焦基建發展 力爭藍領中產選票 【下一頁】

中國外交部聲明引述習近平會上指，相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎。雙方要著眼未來，堅持從長遠角度看待和謀劃兩國關係，延續雙方相互尊重、真誠相待的傳統，推動中烏戰略夥伴關係向前發展。

白宮發言人柯比（John Kirby）對這次通話表示歡迎，認為這是一件好事。但他表示，現在要判斷通話會否導致某種有意義的和平運動、計劃或提議，仍為時過早。

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責任編輯：鄭錦玲

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