【網店趨勢】疫情帶動全年營業額及總訂單量升五成　SHOPLINE：網上消費趨勢不會逆轉

智能網店平台SHOPLINE發布《2023香港開店白皮書》，發現香港網購的發展在疫情下升勢持續，在2022年全年顧客觸及總量已高達335萬人，相當於全港人口四成半，而SHOPLINE香港商戶的全年總營業額及總訂單量亦按年升近五成，分別錄得49.3%及42.9%增幅。

【網購市道】疫下網購時裝見商機 每季生意升逾1成

SHOPLINE香港區副總經理趙公亮表示，香港正值後疫情經濟轉型關鍵期，不論是中小企或是已發展成熟的企業都借助電商市場提升業務表現。雖然全面解封和通關下，市民多了在實體店消費，但SHOPLINE能為客戶提供線上和線下的OMO全渠道銷售的全面支援，他亦相信市民已習慣網上消費模式，這趨勢不會逆轉。

OMO全渠道銷售平均成交金額比純網店高6倍

按SHOPLINE網店商戶產業類別，2022年熱門網店產業依次為「生活起居」、「流行衣飾」及「其他消費品」，佔整體超過一半。「綜合零售」連續3年成為最大收益產業，佔比由2021年的20.3%上升到2022年的23.2%，訂單量亦上升至排名第一。「電子產品」類別產品於過去一年勢頭興旺，成為2022年人流最旺產業，其後依次為「戶外運動」和「綜合零售」。

數據亦指出202 年經營O2O/OMO的商戶數字持續增長，按年上升達四成，佔總商戶人數的29.7%，即接近每三個商戶中，就有一個為O2O/OMO商戶。92%受訪商戶認為提供線上買、門市取的選項，能吸引消費者更願意購物，另94%受訪商戶認為提供網店、門市共通的會員積分，有效吸引消費者再次消費。數據更揭示，O2O/OMO商戶平均商品成交金額比純網店高出 6 倍。

【網購趨勢】調查：近半受訪者因疫情轉以電商平台購物 八成大學生平均每1至2天網購一次

本報記者：李智賢

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