皇家加勒比遊輪回歸 「海洋光譜號」香港出發往返日本、新加坡　金怡假期率先上綫7晚日本航程人均$7,590起　即日起至5月2日　經金怡假期預訂可享早鳥報名優惠　每房激減$600

好消息！闊別多時的皇家加勒比「海洋光譜號」將於今年中秋節及國慶期間重臨香港，推出萬眾期待香港上落船外遊航次，分別往返日本及新加坡，航程介乎5至7晚，航次已於金怡假期Goldjoy.com率先上綫，每人只需$3,310起。 為慶祝「海洋光譜號」重磅回歸，即日起至5月2日凡經金怡假期網站（Goldjoy.com）預訂「海洋光譜號」香港出發往返日本、新加坡航次，輸入「RC600」即可享早鳥優惠，每房額外扣減$600，名額先到先得，額滿即止。



港人至愛！香港至日本航次 船費人均 $7,590起



新上架的航次介乎5至7晚，涵蓋人氣目的地日本、新加坡及越南，而港人至愛的香港往返日本7晚航次，人均船費只需$7,590起，經金怡假期報名每程每房更可減$600。

是次焦點行程包括9月24日由香港出發至東京的7晚航次，沿途到訪長崎、熊本及鹿兒島，暢遊九州地區，最後抵達終點站東京橫檳。緊接另一日本線航次於10月1日啟航，由東京出發至香港，沿途到訪富士山（清水）、神戶、沖繩及石垣島，旅客可近距離觀賞富士山之餘，亦可細品沖繩及石垣島的魅力。



出發日期：19/9

晚數：5晚

行程：新加坡至香港（19/9 – 24/9）

【新加坡➜芽莊（越南）➜香港】

詳情：https://bit.ly/41m0DXK

淨船費：$3,310起 (內艙房)



出發日期：24/9

晚數：7晚

行程：香港至日本（24/9 – 1/10）

【香港➜長崎➜熊本➜鹿兒島➜東京橫檳】

詳情：https://bit.ly/41pgipm

淨船費：$7,590起 (內艙房)



出發日期：1/10

晚數：7晚

行程：日本至香港（1/10 – 8/10）

【東京橫檳➜富士山（清水）➜神戶➜沖繩➜石垣島➜香港】

詳情：https://bit.ly/41nA8RJ

淨船費：$7,590起 (內艙房)



出發日期：8/10

晚數：5晚

行程：香港至新加坡（8/10 – 13/10）

【香港➜順化/峴港（越南）➜新加坡】

詳情：http://bit.ly/3KB8tpN

淨船費：$3,310起 (內艙房)



乘搭海洋光譜號 享受精彩海上假期



海洋光譜號是皇家加勒比旗下第一艘超量子級別遊輪，樓高16層、排水量達16.8萬噸，並設有多項大型餐飲娛樂設施。船上提供多達19款餐飲選擇，由正宗川菜、日本鐵板燒、美式扒房，到創意Fusion菜等環球美食應有盡有。此外，「海洋光譜號」上亦設有多個玩樂設施及優質配套，深受歡迎的「海上碰碰車」、健力士世界記錄海上最高觀景台「北極星 North Star」、「甲板跳傘RipCord® by iFLY」及「甲板衝浪FlowRider」等，為旅客帶來精彩的海上假期。

金怡假期顧客專享早鳥報名優惠 每房激減$600



金怡假期致力為客人搜羅優質產品及優惠價格，由即日起至5月2日，凡經金怡假期網站（Goldjoy.com）預訂「海洋光譜號」中秋及國慶假期香港出發往返日本、新加坡航次，並輸入「RC600」即可享早鳥報名優惠，每房額外扣減$600，名額先到先得，額滿即止。詳情可WhatsApp金怡假期郵輪部2804 1188。



關於金怡假期

金怡假期為香港首家榮獲「國際郵輪協會」Cruise Line International Association 」(CLIA) 認證的旅行社，代理大洋郵輪、皇家加勒比、銀海郵輪及麗晶七海郵輪等多個國際郵輪品牌。金怡假期專注開拓特色、專業的深度遊產品，推出多個「Joy-In-One」全包價旅行團、包括中東、地中海、南美、埃及非洲等特色地區。



金怡假期金鐘總行

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（特約）