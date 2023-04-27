【Twitter改革】Twitter新措施　禁未登入人士使用搜尋功能

馬斯克（Elon Musk）自從成功收購社交平台Twitter後，一直持續大刀闊斧地改革。除了重新調整「藍剔認證」政策外，近日再宣布將減少未登入Twitter的用戶使用範圍，未登錄用戶將無法使用Twitter的搜尋功能。

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據9To5Mac報道提到，由本周起Twitter已限制未登入的用戶使用其搜尋功能。當用戶在未登入的情況下，使用網頁版Twitter，就只能看到建議推文（Tweet），例如來自Elon Musk的推文。但就無法再使用搜尋的功能，就算是友人提供帶有Twitter搜尋結果的連結時也是如此。

▲ 本報記者嘗試以未登入的身分進入Twitter，確實發現無法使用Twitter的搜尋功能。（Twitter截圖）

事實上，自Elon Musk入主Twitter後，就推出了多項新措施，包括：付費版Twitter Blue、非付費帳戶移除藍剔認證、開放「已認證的組織」訂閱功能等，預計未來也將會有更多變動。

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責任編輯：曾曉汶

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