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【大行報告｜2318】平保半日升6%　富瑞：確認新業務價值增長復甦、重申為內險股首選

股市 12:06 2023/04/27

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【大行報告｜2318】一文看清大行對平保業績看法

平保 （02318） 首季業績理想，股價半日彈6.1%，報54.7元。公司首季純利按年升48.9%，至383.52億元（人民幣，下同），壽險及健康險新業務價值（NBV）按年增長8.8%至137億元。大行分析指，首季NBV確認增長復甦，富瑞更重申為內險股首選。

平保首季業績、請看【下一頁

瑞銀指，平保全部渠道（包括經紀及銀保）均錄得正數新業務價值增長，估計是由於經紀渠道生產力提升37%。該行提升全年新業務價值預測由3%至9%，維持「買入」評級，目標價82元。

富瑞表示，首季新業務價值增長可確認復甦程度，認為市場有正面反應。相較同樣國企同業，該行認為市場低估平保製造優異的盈利能力和強勁競爭優勢，為「買入」評級，目標價68元，並重申為內險股首選。

花旗指，平保首季業績好壞參半，同時偏向較正面。公司新業務價值高於預期。該行估計，其代理渠道在今年第一季轉正，新業務價值按年增長約2%，受惠於顯著的生產力提升，儘管首末代理人數按季進一步收縮9%至40.4萬人。該行給予集團目標價72元，評級「買入」。

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編輯：姚卓然

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