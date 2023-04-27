【數據點睇】統計局解讀：企業虧損面較高 工業企業利潤連跌8個月

國家統計局於周四（27日）公布全國規模以上工業企業利潤，首3個月按年下降21.4%，該累計指標已是連續第8個月錄得回落。當局解讀，工業企業利潤降幅仍然較大，企業虧損面、虧損額較高，但上游價格按年回落有利於改善下游行業盈利狀況。

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盡管累計數據連跌8個月，仍是較首兩個月下降22.9%為佳，反映3月數字有所改善。當局指，3月全國規模以上工業企業營業收入按年增長0.6%，好於首兩個月下降1.3%，扭轉了去年11月以來持續下降的局面，同時也促進工業企業利潤改善，同月工業企業利潤下降19.2%，降幅較首兩個月收窄3.7個百分點。

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部分消費品行業盈利狀況有所改善。在13個消費品制造行業中，有7個行業盈利較首兩個月份改善。其中，酒、飲料和精製茶行業利潤按年增長39.9%，增速明顯加快；食品、家具行業利潤分別增長0.8%、0.7%，利潤均由降轉增；紡織、印刷、化纖、造紙行業利潤降幅均有所收窄。

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責任編輯：林衛