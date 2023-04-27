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【A股點睇】機構估算國內公募基金「彈藥」 最多可動用近4000億入市

股樓投資 12:04 2023/04/27

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最近中國股市勢弱，外界正在評估機構投資者還有多少彈藥入市。根據中國銀河證券基金研究中心發布的基金數據報告，報告對公募基金最近可動用的資金作出了測算，估計最多有近4,000億元（人民幣，下同）的資金可用來入市。

【同場加映】溫股知新：負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

該統計是，根據披露第一季報的每隻股票方向基金現有持倉比例，與基金合同中規定的股票比例持有上限的差額，計算出在第一季度末時點可動用買入A股股票的剩餘資金為3,625.56億元。其中，股票型基金的剩餘資金是522.38億元，混合型基金的剩餘資金是3,103.18億元。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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另未披露季報的股票方向基金方面，今年2月、3月募集成立的股票方向基金資產規模698.58億元左右，以截至第1季度末建倉40%估算，還剩餘40%股票資金頭寸大約279.43億元。還有新基金的資金量約45.96億元。以此估算，公募基金可動用買入A股股票的剩餘資金合計大約為3,949億元。不過，這一數字相比過去大幅下降。舉例，截至去年10月28日，公募基金最大可動用買入股票的資金約5,480億元；截至今年1月29日，則有約4,335億元。

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青姐話
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責任編輯：林衛

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