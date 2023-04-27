拜登尹錫悅發表《華盛頓宣言》美定期派核潛艇停靠南韓

美國總統拜登（Joe Biden）和正訪美的南韓總統尹錫悅達成協議，發表《華盛頓宣言》（Washington Declaration）。美國將定期派遣核潛艇停靠南韓，並讓南韓參與其核計劃行動，應對北韓核威脅。南韓亦同意，不會發展核武。

拜登首演說聚焦基建發展 力爭藍領中產選票 【下一頁】

拜登表示，宣言將加強盟國合作以阻止北韓發動襲擊，但美國不會在南韓境內部署核武。尹錫悅則表示，宣言標誌著美國作出前所未有的承諾，通過使用核武加強防禦、遏制攻擊和保護盟友。

美媒引述美國政府高級官員消息指，協議談判歷時數月。根據協議內容，美國將向南韓派遣一艘核潛艇及其他戰略武器，包括可配備核彈頭的轟炸機等。

雙方亦將成立核磋商小組（Nuclear Consultative Group），美國會向南韓提供核應急計劃，就阻止和應對該地區任何核事件提供詳細意見。

拜登宣布爭取連任 參選2024總統大選 【下一頁】

雖然美國此前承諾，會使用其核武保護南韓，但隨著對北韓核威脅的憂慮不斷增加，南韓民調亦顯示，多數國民都希望擁有自己的核武。尹錫悅在今年1月時正式提及相關建議，他是次到訪美國前亦明言，希望磋商取得實際進展。

美國智庫新美國安全中心（New American Security）學者Duyeon Kim形容，南韓參與美國核計劃是一個重大勝利。她指美國此前一直認為訊息過於機密無法分享，但針對目前狀況演練和了解北韓正生產的核武類型非常重要。

但總部位於華盛頓的北韓監測組織38 North成員Jenny Town指，協議內容不太可能說服北韓，放棄開發及測試目前的大規模殺傷性武器，亦未能達至南韓部分人的要求，不太可能平息南韓國內未來發展核武的爭論。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀