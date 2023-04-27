▲ 【可持續發展】渣打與世界資源研究所：大灣區需額外1.84萬億美元投資 才能實現碳中和

渣打與世界資源研究所聯合發佈《粵港澳大灣區深度減排路徑和金融支持轉型路徑》 專題報告，評估大灣區內建築、道路交通和製造業三個能源消耗關鍵行業的脫碳進展，並從政策和金融角度為這三個行業的脫碳路徑提出建議，預計大灣區需要額外1.84萬億美元的投資，才能在2060年或更早實現碳中和的目標。

2060年仍有3.55億公噸二氧化碳尚待中和

報告估算 ， 若中國維持「 十三五 」時期所訂立降減低炭強度的目標， 大灣區 可在2030年實現碳達峰，但至2060年時仍將有3.55億公噸二氧化碳尚待中和。

報告指出，在大灣區的脫碳進程中，金融業能夠扮演重要角色，特別是為目前碳強度較高的石化、道路交通和建築等關鍵行業提供可持續發展掛鈎及轉型融資。

可循六方面釋放金融業在低碳轉型的潛力

報告建議，大灣區可以發揮其連通內外市場的獨特優勢，釋放金融業在推動區內低碳轉型過程中的潛力，包括：（一）建立大灣區專注於脫碳金融的跨區域機構協調機制；（二）促進內地、香港和國際之間共通綠色分類目錄、轉型金融分類目錄和信息披露標準的互認；（三）鼓勵大灣區的金融機構和企業設立凈零目標；（四）促進區域碳市場發展；（五）開發關鍵行業的金融解決方案；及（六）開發與轉型相關的金融工具以擴大融資規模。

渣打銀行大灣區行政總裁林遠棟表示，渣打會繼續與各方攜手，共同將大灣區打造成匯聚創新可持續金融工具、對接國際可持續融資標準、調動全球綠色和轉型投資的先行者和示範區，並由此加速推動大灣區製造業、建築業和交通運輸業的低碳轉型，使大灣區在中國實現碳中和的過程中扮演重要的引領角色。

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編輯：陳韻妍