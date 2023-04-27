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【電話亭數碼化】香港電訊推智慧電話亭　首部座落銅鑼灣

科技 11:41 2023/04/27

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香港電訊首部智慧電話亭座落銅鑼灣。

因手提電話的普及，傳統公共電話亭逐漸被淘汰，有部份地方選擇將其拆除，亦有些城市選擇為電話亭轉型。香港電訊今（27日）宣布，推出智慧電話亭先導計劃，首部智慧電話亭座落銅鑼灣，第二座則預期於五月在中環安裝。

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香港電訊智慧電話亭的設計，主要取材自早前與職業訓練局合辦比賽的優勝者。而該智慧電話亭主要提供一站式功能，包括：支援多種電子支付方式的傳統收費電話服務（如Tap & Go「拍住賞」、八達通、AlipayHK、WeChat Pay 及信用卡）、免費Wi-Fi 服務、免費USB充電、社區資訊、新聞、天氣及交通消息。另外，智慧電話亭內置由職業訓練局學生為香港基督教服務處設計的應用程式，向公眾提供社福資訊。

先導計劃至9月　收集公眾意見

與此同時，香港電訊智慧電話亭也將支援「友里蹤跡」應用程式。「友里蹤跡」是一個由賽馬會耆智園及香港科技大學攜手開發的手機應用程式，可協助偵測腦退化症走失人士的位置。

整個先導計劃由現在起至2023年9月止。香港電訊期間會收集公眾意見及評估智慧電話亭的使用情況。

【特別財會】《香港智慧城市藍圖2.0》完成70%　料2024年政府服務全面電子化

責任編輯：曾曉汶

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