▲ 【AMZN】亞馬遜裁減雲計算和人力資源部門部分員工

亞馬遜（美：AMZN）周三開始裁員其雲計算和人力資源部門的部分員工。此次裁員是此前宣布的裁員計劃的一部分，除今年早些時候和去年11月裁員18,000人外，預計將影響9,000名員工。

Amazon Web Services 首席執行官 Adam Selipsky和人力資源主管 Beth Galetti向美國、加拿大和哥斯達黎加的員工發送了通知，告知他們裁員的消息。

一名現任員工表示，周三的部分裁員預計將落在AWS 的專業服務部門，該部門幫助客戶解決其雲基礎設施的問題。

上周，亞馬遜解僱了其廣告部門的一些員工，最近幾週又解僱了視頻遊戲和Twitch直播部門的員工。公司首席執行官Andy Jassy一直在通過裁員、公司招聘凍結和結束一些實驗項目來積極削減整個公司的成本。

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編輯：姚卓然