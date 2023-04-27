  • 24°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 12:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AMZN】亞馬遜裁減雲計算和人力資源部門部分員工

股市 11:16 2023/04/27

分享：

分享：

【AMZN】亞馬遜裁減雲計算和人力資源部門部分員工

亞馬遜（美：AMZN）周三開始裁員其雲計算和人力資源部門的部分員工。此次裁員是此前宣布的裁員計劃的一部分，除今年早些時候和去年11月裁員18,000人外，預計將影響9,000名員工。

Amazon Web Services 首席執行官 Adam Selipsky和人力資源主管 Beth Galetti向美國、加拿大和哥斯達黎加的員工發送了通知，告知他們裁員的消息。

一名現任員工表示，周三的部分裁員預計將落在AWS 的專業服務部門，該部門幫助客戶解決其雲基礎設施的問題。

上周，亞馬遜解僱了其廣告部門的一些員工，最近幾週又解僱了視頻遊戲和Twitch直播部門的員工。公司首席執行官Andy Jassy一直在通過裁員、公司招聘凍結和結束一些實驗項目來積極削減整個公司的成本。

更多美股新聞

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】加息周期將見頂？　資金湧入債市現投資機會？　聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

相關文章：

【AMZN】亞馬遜CEO去年無獲授予新股　總薪酬大幅下降

【亞馬遜裁員】Amazon據報再裁員逾9000人涉雲計算等　股價早段跌1.5%

【美股焦點】亞馬遜押後維珍尼亞州第二總部次期工程

編輯：姚卓然

職位招聘 美股 雲端 廣告 AWS 廣告 人力資源 裁員 Amazon
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【HKBN業績】香港寬頻曾瀉13%　楊主光：無賣盤計劃、力砌有線寬頻及HGC　中期息削半至20仙（第三版）

下一篇文章

【金融中心】新加坡樓市「加辣」　外國人買樓印花稅倍增至60%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【美國經濟數據】美國3月耐用品訂單初值升3.2%　超預期
【美國經濟數據】美國3月耐用品訂單初值升3.2%　超預期
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款