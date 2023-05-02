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「現金為王」反映市場缺乏信心

股市 12:00 2023/05/02

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市場波動似乎較數星期前減少。我們沒有再看到銀行倒閉。債券收益率處於低位，股票按月和按年計均錄得升幅。然而，市場缺乏信心。現時的宏觀不確定性和金融穩定性擔憂，繼續削弱投資者氣氛。我們似乎處於「現金為王」的環境之中。部分有價值的金融市場板塊（如信貸），其前景因銀行相關波動加劇和信貸環境進一步收緊而蒙上陰霾。非美國股市的股票估值相宜，全球盈利前景及與昂貴的美國市場的相關性，成為了重要考慮。美國股市方面，其優質增長股重新展現出防守特徵，再次推高了估值。市場有著一些優質長遠主題，但短期盈利前景成疑。重點是市場的下一步方向仍未有共識。

貨幣市場

現金為王反映了利率相對低風險資產的吸引力。美國三個月國庫票據的收益率約4.4%。以歐元計價的國庫票據收益率則為3.0%。除了極大額存款外，銀行不會向普通儲蓄賬戶給予相若利率。美國市場方面，銀行的存款證可提供不同利率，實際水平大概取決於銀行對存款的需求。部分存款證利率更高於5%。這些證券構成貨幣市場基金資產基礎的一部分。過去數年，這個板塊便吸引了大量資金流入。

銀行流向基金

我們可以留意到美國銀行存款水平普遍下降，且貨幣市場基金資產增加。銀行存款和貨幣市場基金增加，令疫情期間的流動性受到支持。但當利率開始上升，聯邦儲備局停止為體系注入銀行儲備，存款便會見頂，並開始穩步回落。加上存款從美國小型銀行外流，使相關趨勢近期加快。貨幣市場基金的現金量繼續增加。

利率上升推高貨幣市場資產

國庫票據和其他短期證券的利率上升，加快了資金流入貨幣市場的速度。在目前環境下這是可以理解的，尤其是近期事件削弱了市場對銀行的信心。但貨幣市場基金往往與利率週期相關，一旦聯儲局開始減息，很大機會規模見頂。

步向牛市

債券和股票正往去年10月以來的交易區間上行。在利率持續上升、通脹和增長前景仍遠非理想，且全球金融體系剛剛發生重大動盪下，我斷言現時回報的理想程度一定讓很多人驚訝。反對意見則認為數據顯示全球經濟比我們想像更加穩定，因中國經濟增長再拾動力，且市場與中央銀行之間互相博弈。聯儲局現在便偏離這種情況，市價反映今年最少減息50個基點。第二季往往有利美國股市，標普500指數在過去20年，便有12年在第二季便錄得正回報。今年的回報能否錄得正數，便正如聯儲局所指 ─ 取決於數據。

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撰文 : Chris Iggo 安盛投資管理核心投資部投資總監

欄名 : 投資洞見

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