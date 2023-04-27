▲ 【金融中心】新加坡樓市「加辣」 外國人買樓印花稅倍增至60%

正當香港樓市降溫，發展商屢發聲要求樓市措施「減辣」之際，亞洲另一金融中心新加坡緊急「加辣」。新加坡金管局、國家發展部、財政部聯合周三深夜公布，上調新加坡公民購買第二套或以上住宅，以及外國人和公司買樓的額外買家印花稅（ABSD）稅率，外國人到當地買樓ABSD稅率由30%倍增至60%。

新加坡於2021年12月、2022年9月已推出兩輪樓市調控措施，但當局表示成效溫和，當地物業市場於今年首季重新加速，本地人置業、投資者入市需求旺盛。

據公告，當地ABSD稅率調整幅度如下：

原有ABSD稅率 最新ABSD稅率 新加坡公民購買第二套住宅 17% 20% 新加坡公民購買第三套或以上住宅/

新加坡永久居民購買第二套住宅 25% 30% 新加坡永久居民購買第三套或以上住宅 30% 35% 外國人購買住宅 30% 60% 若非發展商，以公司或信託購買住宅 35% 65%

據當地統計，新加坡樓價於今年首季升3.2%，較上一季度升0.4%明顯加快，部分原因來自近年建築工程進度受疫情拖慢。

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編輯：麥德銘