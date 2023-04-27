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美國眾院通過調高債務上限 料難通過參院

環球經濟金融 11:07 2023/04/27

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美國眾議院周三（26日）以217票贊成、215票反對的微弱優勢，通過一項調高債務上限換取政府未來10年削減開支的法案。不過民主黨人大力反對下，法案料難於參院通過，共和黨籍眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）主要通過法案推動談判。

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美國早於今年1月觸及31.4 萬億美元的債務上限，聯邦政府最快或於6月初出現債務違約。

法案名為《限制、儲蓄、增長法案》（Limit, Save, Grow Act），提出將債務上限上調1.5萬億美元，或將債務上限暫停到2024年3月31日，防止違約。

法案也將聯邦預算削減至2022財年的水平，將支出增長限制於每年1%。法案也提出削減聯邦醫療保健、科學、教育、氣候、能源、勞工和研究項目的資金，同時不影響國防開支。

英倫銀行首席經濟學家：英國人要接受變窮 放棄追通脹 【下一頁】

法案更阻止總統拜登（Joe Biden）的多項計劃，包括減免學生貸款、廢除綠色能源免稅額和取消作為「降低通脹法案」（Inflation Reduction Act）一部分的國稅局（IRS）新資金。

麥卡錫於表決通過後表示，共和黨人已完成其工作，強調拜登不能再任由經濟處於險境。他敦促參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）提出方案，又指拜登不能再透過拒絕談判來忽視債務上限問題。

至於拜登周三重申，不會就延長債務上限與麥卡錫會面，指此事沒有商量餘地。

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責任編輯：鄭錦玲

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