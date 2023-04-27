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【恒大危機】恒大地產：「15恒大03」債券持有人會議出席者表決權不足　會議失效

股市 11:03 2023/04/27

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【恒大危機】恒大地產:「15恒大03」債券持有人會議出席者表決權不足　會議失效

中國恒大 （03333） 旗下恒大地產集團表示，為積極參與控股股東中國恒大的境外債務重組、維護債券持有人的合法權益，已於4月26日召開公開發行2015年公司債券（第二期）（品種二）2023年第一次債券「15恒大03」持有人會議。

不過，由於出席是次債券持有人會議的債券持有代表，其表決權總數不足未償還本期債券本金總額的一半，根據有關規定，是次債券持有人會議未形成有效決議。

資料顯示，該批債券於2015年7月8日發行，發行規模82億元人民幣，票面利率6.98厘，年期為7年期，附第五年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

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編輯：陳韻妍

港股 中國恒大（03333） 內地物業 債券 恒大 公司債券
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