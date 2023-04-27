【日圓走勢】日央行4月議息料無驚喜　布蘭迪環球：年內或調整YCC政策　可能轉買另一年期國債？

▲ 日央行4月議息料無驚喜 布蘭迪環球：年內或調整YCC政策 可能轉買另一年期國債？

新任日央行行長植田和男於周四（27日）及周五（28日）首次主持4月議息會議。富蘭克林鄧普頓旗下布蘭迪環球副投資組合經理兼高級研究分析師賴玉華相信，是次日央行議息不會有驚喜，料僅宣布重新審視YCC（收益率曲綫控制）及貨幣政策，但今年亦有機會再調整YCC政策。

賴玉華接受本報專訪時表示，回顧植田和男過去經驗，相信在制定貨幣政策時會取決於數據，鑑於美國及外圍經濟不確定性，預期日央行在4月議息不會立即逆轉YCC政策。

不過，該行預期，日央行今年有機會增加YCC的靈活性，可能是透過擴闊10年期國債收益率上限，或者將債券購買由10年期轉移到5年國債，以改善日本國債的市場功能，而兩種方法均促使日圓升值。

去年12月日央行已將10年期國債收益率上限擴闊至0.5%，賴玉華指，日央行已是10年期國債的最大買家，再加倉或有難度。相反，5年期國債仍有空間，即使轉移購買年期目標也可有同樣效果，保持一定程度的量化寬鬆。

料日本最快明年或退出NIRP

問及日央行何時退出負利率政策（NIRP），賴玉華認為，日央行今年似乎不會退出NIRP，因為今年日本經濟增長及通脹未具足夠支持。她解釋，日本通脹與美國不同，日本通脹主要由能源價格推升，但部分進口價格（input prices）仍低於全球普遍水平，而美國通脹問題來自勞動人口短缺，為勞工成本帶來挑戰，雖然日本在職位空缺數目高，但勞動力有所上升，短缺情況不如美國。

她又指，隨中國旅客回歸，日本服務業PMI重拾動力，而且當中國消費需求在下半年反彈，將刺激日本出口，推動當地經濟增長。因此，她估計，日本最快可能明年才退出NIRP。

美元兌日圓 年內料徘徊130水平

因應歐美銀行信心危機，資金一度湧向日圓避險，她認為，這並不是持續的趨勢，未來日圓走勢更受日央行政策影響，預期每美元兌日圓今年將在130水平徘徊。

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記者：袁諾曦