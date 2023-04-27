【夏日商機】純素雪糕攻亞洲　韓式中價雪條有市場

香港的夏天來得特別快，消暑產品如雪糕、雪條等，3月開始進入銷售高峰期，有純素雪糕商預期今年生意額會飇升50%，同時會搶攻亞洲市場；韓式中價雪糕同樣受消費者歡迎，在消費券及通關影響帶動下，預期今年銷售額將提升5至10%至3,000萬元左右。

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純素雪糕打健康牌

純素雪糕Happy Cow於2013年創立，行政總裁Mary Schroeder認為，香港和亞洲許多地方都缺乏健康的甜品，「有很多人都不能吃乳製品，又或需要限制糖分或膽固醇的攝取量，我希望他們都能夠享用雪糕。」起初Happy Cow只透過電子郵件收單，隨後開始接到餐廳和超市的訂單。

Mary表示，疫情期間少了許多遊客，令餐廳和酒店的雪糕銷量下降， 但與此同時，Happy Cow卻多了超市的訂單。她對香港通關表示興奮，「無論對酒店或餐廳的生意都有正面影響，同時期望有更多人會在家中舉行派對。」隨著百業復甦，品牌現正重新與許多娛樂和酒店集團建立合作夥伴關係。

Mary認為純素雪糕在亞洲區有巨大發展潛力，今年將會拓展香港以外地區的業務，「雪糕是應季產品，在香港溫暖的月份，我們的業務將會更加繁忙，尤其是聖誕節、新年、農曆新年和情人節等，銷量都會激增。」她預期今年生意額將會飇升5成。

韓式中價雪糕需求大

京士（香港）有限公司成立於2009年，主要代理進口雪糕及雪條，將產品分銷到超級市場、便利店及餐廳等地。「我們最初主要代理馬來西亞生產的King’s雪糕雪條，營運了半年後，發覺市場對中價雪條有很大需求，於是積極尋找好的供應商成為合作夥伴。」京士負責人稱。

其中韓國Binggrae生產的蜜瓜雪條已風行韓國數十年，京士於2009年正式成為其內地及港澳地區的代理，時至今日雪糕款式已增至約30款。

京士表示，過去幾年疫情，因為在家工作的人增加了，所以雪糕銷售不跌反升，「夏天的雪糕銷售跟冬天相差7成，在消費券的帶動下，再加上通關後入境旅遊反彈，所以對市場前景感到樂觀，預期今年銷售額將進一步提升5至10%至3,000萬元左右。」

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本報記者：歐陽佩

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