【夏日商機】市民四季皆吃雪糕　夏季更推高銷售

香港夏天愈來愈熱，3、4月氣溫已接近30度，不少市民已開始購買雪糕消暑，有受訪市民表示，一年四季都會買雪糕食，派發消費券後更會增加有關消費。有泰國零食代理商覷準商機，今年將會推出自家雪糕品牌，希望減甜口味能贏得港人歡心。

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從事物流的Way Lo（下圖）表示，他整年都會買雪糕吃，不分季節，主要購買美國品牌的雪糕，「有兩盒特價時特別吸引我去購買，尤其喜愛朱古力和開心果口味」，他每月購買雪糕的金額在100元以下。派發消費券後，他預計會多用30%支出於購買消暑食品。

家庭主婦Shirley Leung同樣一年四季都會購買雪糕，夏天購買量不會特別增多或減少，她表示每周大約會用50元買雪糕或雪條，沒有特別偏愛的雪糕產地，惟傾向購買水果味道，如芒果、榴槤及白桃等。她表示派發消費券後不會增加購買消暑食品，估計會將金錢用於購買日常食材。

每月入貨升2倍達1千箱

泰仨有限公司董事林振成（Mark，下圖）是中泰混血兒，家人在港經營了泰式餐廳「小曼谷」，由於餐廳經常需要取貨，所以他在2018年與拍檔開始自己入貨，引入泰國食品，包括零食及泰式雪糕、雪條等，現時主要批發給本地過千間7-11便利店。「2021年開始向泰國4、5間冰凍甜品公司取貨，水果冰條口味包括榴槤、芒果、椰子等，現時入貨量大概是每月1,000箱，是兩年前初開始時的兩倍。」

Mark經常會於食品展物色合適產品，也有和泰國領事館合作，「泰國供應商很難入7-11，因為便利店要求他們自己送貨到過千間分店，十分困難，我們則可以提供物流和倉存，成為雙方的橋樑。」疫情期間運輸費倍增，又要爭船位，經營不容易，可幸是銷售額幾年間不斷增加，「特別是一款椰子雪條，以前港人只能在泰國離境大堂的免稅店購買，食完就要返香港，所以被港人戲稱為『傷心椰子雪條』，現在我們將它帶到了7-11售賣」，加上了舖租、人工、運費，每條賣港幣18元。

冀派消費券增3成銷售

Mark表示，每年由3月到11月，都是本港出售雪糕、雪條的高峰期，但冬天的銷量依然不差，「現在香港的冬天不太冷，銷量不會大跌，夏天跟冬天的銷量佔比大概是65%跟35%，唯一是聖誕及農曆年銷情較差，因為雪糕、雪條始終不是節日產品。」

他預期派發消費券會帶動3至4成銷售增長，而他更加期待是展覽業復甦，「每年我們都會在不同的食品展、零食展、Food Expo等擺展，不少超市採購等業內人士光臨，可以吸納很多商戶。」今年下半年，Mark更打算推出自家品牌，研製更適合港人的口味，「泰國的廠房其實好先進，而泰國的雪糕、雪條口味通常偏甜，我們將會推出減甜的味道，如開心果、水果味，甚至生酮雪糕等，配上精美的包裝，相信大有可為。」

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本報記者：歐陽佩

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