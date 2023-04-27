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【業績｜汽車股】中集車輛大升11%　首季多賺2.85倍

股市 10:24 2023/04/27

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【業績｜汽車股】中集車輛大升11%　首季多賺2.85倍

中集車輛 （01839） 首季營業收入按年升28.3%至65.8億元人民幣，淨利潤升2.85倍至4.8億元人民幣。扣除非經常性損益的淨利潤大升3.6倍至4.8億元人民幣。

中集車輛大升11%，報8.48元。本月累升42.9%，年初至今更累升76%。

集團指，在北美經濟政策刺激與多式聯運業務迅猛增 長背景下，北美業務盈利保持良好增長態勢。同時，集團在國內市場以及其他海外市場的盈利能力保持穩定。集團首季在全球銷售各類車輛36,386輛，按年增 長9.57%。

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

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【業績｜汽車股】中集車輛去年少賺兩成至9億人幣、派末期息0.2元人幣　受累原料價格上漲、切換國六排放標準

編輯：姚卓然

港股 汽車 經濟 中集車輛（01839）
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