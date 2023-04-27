▲ 【業績｜汽車股】中集車輛大升11% 首季多賺2.85倍

中集車輛 （01839） 首季營業收入按年升28.3%至65.8億元人民幣，淨利潤升2.85倍至4.8億元人民幣。扣除非經常性損益的淨利潤大升3.6倍至4.8億元人民幣。

中集車輛大升11%，報8.48元。本月累升42.9%，年初至今更累升76%。

集團指，在北美經濟政策刺激與多式聯運業務迅猛增 長背景下，北美業務盈利保持良好增長態勢。同時，集團在國內市場以及其他海外市場的盈利能力保持穩定。集團首季在全球銷售各類車輛36,386輛，按年增 長9.57%。

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編輯：姚卓然