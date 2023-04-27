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【Samsung】三星首季經營溢利大跌95%至6400萬韓圜　14年來最差　料下半年芯片需求僅溫和回升

股市 10:15 2023/04/27

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【Samsung】三星首季經營溢利大跌95%至6400萬韓圜　14年來最差　料下半年芯片需求僅溫和回升

韓國三星電子Samsung受累於存儲芯片價格下降，加上需支疲弱，首季經營溢利大跌95%至6400億韓圜，雖然略高於三星早前指的6000萬韓圜，但仍是三星自2009年首季以來，最差的經營溢利。三星首季純利按年大跌87.4%至1.4萬億韓圜，按季則跌94%。

大型數據中心在投資方面取態保守

三星首季收入63.75萬韓圜，按年下跌18%，按季亦跌9.5%，與三星的業績指引相若，但低於市場預期的63.9萬億韓圜。三星指，由於大型數據中心在投資方面取態保守，加上消費者仍在調整庫存，預期下半年需求只會溫和地回升，而推出新智能手機、個人電腦推廣或會提升對存儲芯片的需求。

三星芯片部門虧損4.58萬億元，為自2009年第一季以來，芯片業務首次出現季度虧損，因通脹上升導致消費力下降，智能手機、個人電腦和服務器公司都減少庫存，導致過去9個月芯片價格大跌約70%。

三星表示，首季智能手機出貨量為6000萬部。分析指，三星首季業績令人失望，但其在存儲芯片的下行周期中大減芯片產能，市場對此表示歡迎，而除三星外，其競爭對手SK Hynix亦大減產能，故此若未來芯片市場出現反彈，將由削減產能及回補庫存帶動。

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編輯：陳韻妍

Samsung 業績公布 晶片 數據中心 智能手機 南韓
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