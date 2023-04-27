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【新股IPO】兩新股首掛　珍酒李渡6979低開近17%、梅斯健康2415跌約3%

新股IPO 09:30 2023/04/27

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【新股IPO】兩新股首掛　珍酒李渡低開近17%、梅斯健康跌約3%（梁偉榮攝）

兩新股今（27日）首掛，內地白酒公司珍酒李渡 （06979） 開市報9元，較招股價10.82元低16.8%。不計手續費，一手帳面蝕364元。

內地線上醫師平台梅斯健康 （02415） 開市報8.85元，較招股價9.1元低約2.8%。不計手續費，一手帳面蝕62.5元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

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【ET財智Talk】加息周期將見頂？　資金湧入債市現投資機會？　聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

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編輯：姚卓然

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