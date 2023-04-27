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【新股IPO】兩新股首掛 珍酒李渡6979低開近17%、梅斯健康2415跌約3%
新股IPO 09:30 2023/04/27
兩新股今（27日）首掛，內地白酒公司珍酒李渡 （06979） 開市報9元，較招股價10.82元低16.8%。不計手續費，一手帳面蝕364元。
內地線上醫師平台梅斯健康 （02415） 開市報8.85元，較招股價9.1元低約2.8%。不計手續費，一手帳面蝕62.5元。
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編輯：姚卓然
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