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【債務上限】美國眾議院通過調高國債上限　惟料法案難闖參議院

股市 10:33 2023/04/27

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【債務上限】美國衆議院通過調高國債上限　惟料法案難闖參議院

美國國會眾議院周三（26日）以些微優勢通過由共和黨提出的調高國債上限法案，將現時31.4萬億美元的債務上限，提升1.5萬億美元，並把其延長至2024年3月31日。法案獲得217票贊成，215票反對，獲眾議院通過。眾議院院長麥卡錫（Kelvin McCarthy）表決前同意修改法案部分內容，成功爭取部分黨内保守派轉軚支持法案，但仍有4名共和黨議員投反對票。

法案仍附帶多項條件

不過，法案仍附帶多項條件，削減聯邦政府開支，包括將政府預算年均增長控制在1%、收回未使用的應對新冠疫情資金、削減美國國稅局預算及不再對大學生貸款進行減免等等，故此市場預期，法案將被民主黨控制的參議院否決。

美國總統拜登（Joe Biden）反對有關法案，要求共和黨無條件同意調高債務上限，參議院多數黨領袖Chuck Schumer更直言，不會將法案交至參議院討論及表決。

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記者：伍鍵文

經濟 美國國會 美股 舒默 拜登 美國共和黨 美國
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