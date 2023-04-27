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【美國加息】薩默斯：儲局下周應要加息0.25厘　除非經濟顯著下滑、否則通脹難以降回2%

股市 09:11 2023/04/27

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【美國加息】薩默斯：儲局下周應要加息0.25厘　除非經濟顯著下滑、否則通脹難以降回2%

美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）表示，通脹降溫可能導致經濟「顯著」下滑，但又認為聯儲局下周議息應要加息0.25厘，指這是正確的事，不過卻重申聯儲局已失去了可信性，因在打擊通脹上，落後孳息曲線。

他在芝加哥舉行的晨星投資會議上表示，疫情期間的財政刺激和低利率使美國從「一個通脹率2%的國家搖身一變成5%的國家」。薩默斯指，「我認為除非經濟大幅放緩，否則通脹難以接近2%這個目標」。

現任哈佛大學教授，彭博電視付費嘉賓的薩默斯本月早些時候說，美國經濟衰退的可能性正在上升，聯儲局接近加息尾聲。3月份通脹數據顯示CPI按年上漲5%。

關於財政懸崖，薩默斯稱政府違約的可能性「低於2%」。而銀行危機方面，他表示，銀行危機的不良影響導致信貸收縮。

有趣的是，他表示，他做好區塊鏈，但沽空比特幣（long blockchain and short Bitcoin），而對於聯儲局主席鮑威爾，他則表示為「持有（Hold）」。

相關文章：

【美國加息】晨星：聯儲局5月加息0.25厘已是市場共識　當局年底有機會減息

【美國經濟】薩默斯：美國經濟衰退可能性正上升

【銀行危機】美前財長薩默斯：現時斷言由加息引發的金融問題已解決　仍為時過早

編輯：姚卓然



 

議息 貨幣政策 美股 加息 經濟 美國聯儲局 通脹
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