建行(亞洲)延長銅鑼灣及屯門分行服務時間 「五一黃金周」期間一周七天營業　為大灣區客戶提供便利服務 

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行(亞洲)」) 宣佈其銅鑼灣及屯門分行將於2023年4月29日（星期六）至2023年5月7日（星期日）期間，延長星期六、星期日及公眾假期的服務時間，一周七天營業，為客戶提供登記開立「貴賓晉裕」及「貴賓理財」戶口、申請信用卡及私人貸款服務（不設現金交易服務）以及處理啟動不動戶申請。客戶可於上述假期服務時間蒞臨以上兩間建行(亞洲)分行，享受優質高端的銀行服務。



大灣區經濟蓬勃發展，建行(亞洲)憑藉母行建設銀行雄厚實力及龐大網絡優勢，吸引大灣區眾多中高端客戶使用其多元便捷的銀行服務。自本年二月通關以來，訪港旅客人數持續上升，根據內部統計資料，使用建行(亞洲)分行服務的非本地居民自通關後亦顯著增加。當中，內地客戶過去兩個月於建行(亞洲)開立新賬戶的平均數量比過去六個月的平均數量增長近三倍；同時，現有客戶親臨分行啟動不動戶的需求亦按年同比增長了14倍。



有見周末為海外及內地旅客入境的高峰期，客戶對銀行需求增加，建行(亞洲)秉承「以客為本」的理念及以「善建者行」的精神，致力為客戶提供貼心便捷的銀行服務。在「五一黃金周」期間，建行(亞洲)特別延長兩家位置便利的分行的服務時間，每天營業為大灣區客戶提供全方位優質服務。延長服務安排如下:

建行(亞洲)將繼續透過優質的銀行服務及與內地市場聯繫緊密的獨特優勢，致力為把大灣區建設成為宜居、宜業、宜遊的優質生活圈和充滿活力的世界級城市群貢獻力量。



關於中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行(亞洲)」)是中國建設銀行股份有限公司在香港地區的全功能綜合性商業銀行服務平台，是建行集團海外業務旗艦。建行 (亞洲)擁有多功能牌照，業務涵蓋零售銀行服務、商業銀行服務、企業銀行服務和金融市場服務等，在人民幣業務、金融科技、跨境服務、綠色金融等領域具備行業領先優勢。透過建行集團在內地及香港的龐大網絡和多元化的服務渠道，建行(亞洲)向個人、企業及機構客戶提供全方位、一站式綜合金融解決方案。始終秉承「以市場為導向、以客戶為中心」的經營理念，建行(亞洲)以綜合化經營平台為基礎，以金融科技為核心驅動力，以創新發展為引領，為廣大社會公眾提供高效、安全、嶄新的智慧銀行服務。



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（特約）