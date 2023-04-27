五大主題影響市場表現

經歷過股債齊跌的2022年，2023年的投資回報或會向好，但市場仍存在極大的不確定性。我們預計，有五大主題將影響市場今年的表現，即通脹、貨幣政策、衰退風險、不明朗因素以及「 新常態」下的機遇。鑑於市場將持續波動，投資者應該審慎部署，應對投資格局的變化。

主題一：通脹走向

通脹在2022年升至數十年來的高位。鑑於歐美央行致力於遏制通脹，預計相關國家今年的通脹有望回落。然而，通脹回落之路或將崎嶇，因為隨著中國經濟重開，通脹或會升溫，而核心通脹回落速度亦較預期慢，通脹壓力已由商品轉至服務。勞動力市場維持緊張之下，通脹或將停止回落甚至回升。在此環境下，投資者或應考慮較為平衡的投資策略以及適當持有抗通脹類別例如實質資産，並且綜合考慮市場情緒快速變化下能維持良好表現的資產及策略，如現金及尾部風險管控策略。

主題二：貨幣政策或將在較長時間内維持緊縮

在成功遏制通脹前，各大央行或將維持限制性政策傾向，但我們預計不會再次出現如同2022年一般的金融狀況急劇收緊的情形。出現通縮迹象後，央行或會停止加息。自環球金融危機以來，市場常常聚焦政策變化，投資者應留意央行的主要任務轉為遏制通脹，而非穩定市場。在投資方面，鑑於環球利率政策步調不一，未來或將以不同步伐放寬，放眼環球債券市場或更可取。而央行縮減資產負債表或會導致市場波動，保持投資組合的流動性則更為有利。

主題三：衰退或會帶來機遇

全球經濟衰退或放緩仍是今年主要風險之一，但這亦是商業周期的必經階段，亦會帶來機遇。具備穩健商業模式的公司更有望度過困境，其資本配置亦將更為合理。股票市場往往在衰退结束前開始出現反彈，反映出經濟終將復甦的信心。應對潛在的經濟衰退風險，投資者需要保持靈活及資産流動性，以便在市場氛圍改善時增加對風險資產的部署，另外亦應考慮靈活的防守型固定收益策略。

主題四：不明朗因素仍然存在

諸多長遠變化趨勢、地緣政治事件、美國的債務上限等問題仍不明朗，可能會影響市場情緒以及投資方式。當市場情緒低迷時，利好消息往往會導致市場急升。根據2022年的經驗，投資者需要考慮更多方法分散風險。另外，市場波動亦將為具備研究實力和經驗的主動型投資者創造機遇。

主題五：「 新常態」為長線投資者帶來機遇

2022年不少資產的估值下調，達到較合理的水位，這有利于提升長期回報，因為當前較低的估值意味著未來回報或會更高。伴隨「 新常態」出現的變化處處可見，例如氣候變化以及社會轉型。這些變化亦帶來不確定因素。能適應變化的投資者，才有望捕捉到變革中的投資機遇。

市場格局變化莫測，持續考驗投資者的信心及能力，亦反覆印證分散投資的重要性以及專業的基本面研究對管理風險及發掘機遇的關鍵作用。我們相信以上五大主題將繼續影響市場及投資表現，投資者應仔細研究及靈活應對。

責任編輯︰梁浩碩