【港股市況】恒指黑期跌63點　道指期貨升22點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約60點，恒指料開報19697點。滙豐 （00005） ADR折合報55.81元，較港收市價高0.56元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報345.3元，較港收市價低2.9元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.26元，較港收市價低2.04元或2.5%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：50】珍酒李渡 （06979） 及梅斯健康 （02415） 2隻新股今日掛牌。

【新股IPO】兩新股暗盤迴異 珍酒李渡6979暗盤一手最多蝕108元、梅斯健康2415暗盤轉賺75元

【新股IPO】內地白酒公司珍酒李渡6979超購0.9倍 近下限定價一手中籤率100%（附分配結果連結）

【新股IPO】內地線上醫師平台梅斯健康2415下限9.1元定價 超購近9倍、一手中籤率20%（附分配結果連結）

【08：50】雅天妮 （00789） 開市前公布短暫停牌，直至刊發有關香港收購及合併守則以及公司內幕消息的公告。

【08：50】正道集團 （01188） 今早復牌。

【08：46】恒指黑期跌63點，報19723點。道指期貨升22點，報33446點。

【08：24】【電動車】比亞迪海鷗新車起售價減5000人幣 較預售價低6%

【07：49】【業績｜消費股】維達國際首季淨利潤減少88% 受到成本上漲負面影響

【07：45】【業績︱1299】友邦首季新業務價值按固定匯率計增長28% 中、港均錄雙位數字增長

【07：45】【Morning精點】恒指公司建議容許外國公司納恒生指數︱全球迪士尼演出暫停火焰效果

【07：45】港股ADR收報19697點，跌60點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報55.81元，較港收市價高0.56元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報345.3元，較港收市價低2.9元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.26元，較港收市價低2.04元或2.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場憂慮美國地區銀行危機蔓延，有消息指美國政府目前不願意對美國第一共和銀行（FRC）採取干預措施，FRC股價一度插4成，道指尾段跌勢擴大，納指升勢縮窄。道指跌228點，報33301點；標指跌15點，報4055點；納指升55點或0.47%，報11854點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌21點 滙豐ADR高港1%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中船防務、山東新華製藥、華晨中國

責任編輯︰梁浩碩