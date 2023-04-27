【港股市況】平保績後造好升9%、國壽升半成　阿里巴巴8連跌　恒指期結日升83點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股期結反覆向好，恒指低開20點，早段曾跌94點，低見19662點，其後回穩，恒指升83點，收報19840點，成交970.9億元。科指跌0.3%，報3861點。內險股造好，平保 （02318） 績後大升9%，國壽 （02628） 升5%，阿里巴巴 （09988） 續跌近2%。

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

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大行報告︰

【大行報告｜2318】平保半日升6% 富瑞：確認新業務價值增長復甦、重申為內險股首選

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】內險股造好，平保 （02318） 績後大升9%，國壽 （02628） 升5%，阿里巴巴 （09988） 續跌近2%，恒指升83點，收報19840點，成交970.9億元。科指跌0.3%，報3861點。

【16：00】恒指U盤前升64點，報19821點。

【15：22】中鋁國際 （02068） 升幅擴至20%，高見2.53元。

【15：17】【電動車】力勁轉升1% 吉利極氪據報採用gigapress壓鑄技術以省成本

【15：08】恒指尾市升約25點，報19783點，科指跌0.6%，報3848點。

【15：00】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 升0.4%，京東 （09618） 跌近1%，小米 （01810） 跌0.4%。

【14：26】恒指升約64點，報129821點，科指跌0.7%，報3844點。

【14：26】平保 （02318） 曾升一成，高見56.8元，最新升9.2%，報56.3元。

【14：18】華虹半導體 （01347） 跌幅擴至逾9%，低見32.2元。

【14：12】濠賭股逆市偏軟，銀娛 （00027） 跌0.6%，金沙 （01928） 跌0.2%。永利 （01128） 跌0.7%，美高梅 （02282） 跌0.2%，澳博 （00880） 跌0.3%，新濠 （00200） 跌逾1%。

【14：07】中鋁國際 （02068） 升14%，高見2.44元。

【13：50】大市升幅擴大至百點，恒指報19872點，升115點，科指跌0.2%，報3865點。阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至近2%，騰訊 （00700） 跌1%，美團 （03690） 轉升0.5%。滙豐 （00005） 升逾2%，平保 （02318） 大升9%，高見56.2元。

【13：13】百度 （09888） 跌3%，低見113.6元。

【13：05】中芯國際 （00981） 升逾1%，華虹半導體 （01347） 跌半成。

【13：04】阿里巴巴 （09988） 午後初段跌幅擴大至近3%，低見80.8元。

【13：00】港股午後初段升約5點，報19762點。科指跌1%，報3833點。

【12：00】港股期結半日窄幅上落，恒指升16點，報19773點，成交482.9億元。科指跌0.8%，報3839點。阿里巴巴 （09988） 連跌第8日，股價半日再跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 跌0.7%。平保 （02318） 績後造好升6%，友邦 （01299） 升1%，滙豐 （00005） 升逾2%，維達 （03331） 跌近7%。

【11：40】恒指中午收市前跌約8點，報19748點，科指跌1%，報3833點。

【11：30】A股個別發展，其中上證半日升0.2%，深證跌0.1%，創業板指升0.1%。

【11：17】滙豐 （00005） 升幅擴至2%，高見56.45元，渣打 （02888） 升近4%，友邦 （01299） 升近2%。

【11：13】招行 （03968） 跌逾6%，低見37元。

【11：08】平保 （02318） 最新升逾5%，國壽 （02628） 、太保 （02601） 升逾2%，人保 （01339） 升逾1%破頂。

【11：04】【恒大危機】恒大地產：「15恒大03」債券持有人會議出席者表決權不足 會議失效

【10：59】正道集團 （01188） 復牌挫3成，低見0.026元，成交337.9萬元。

【10：41】亞美能源 （02686） 中途停牌，停牌前報1.63元，升4.5%，成交近1014萬元。

【10：38】中國高精密 （00591） 破底低見3.35元後，反彈近14%，高見0.41元。

【10：30】平保 （02318） 升幅進一步擴大至逾6%，高見55.05元。

【10：29】【業績｜汽車股】中集車輛大升11% 首季多賺2.85倍

【10：15】恒指再度回升，最新升10點，報19767點，科指跌0.6%，報3849點。

【10：01】港交所 （00388） 跌2%，早段低見322.4元。

【09：59】比亞迪 （01211） 績前升逾2%，吉利 （00175） 升近1%，長汽 （02333） 升逾2%，廣汽 （02238） 暫無升跌，華晨 （01114） 跌逾1%。

【09：51】阿里巴巴 （09988） 早段續跌逾2%，騰訊 （00700） 跌1%，美團 （03690） 升0.8%。恒指跌57點，報19699點。科指跌0.9%，報3836點。

【09：46】渣打 （02888） 升逾4%，滙豐 （00005） 升1%。

【09：44】國際油價跌近4%，三桶油下跌，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌逾1%，中石化 （00386） 跌近2%。

【09：41】恒指升約25點，報19782點，科指跌0.4%，報3857點。

【09：38】蔚來 （09866） 跌近6%破底，小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 跌1%。

【09：37】維達國際 （03331） 跌幅擴大至逾8%，低見19.76元。

【09：35】平保 （02318） 績後造好，股價早段升逾4%，高見53.75元。國壽 （02628） 升逾1%，太保 （02601） 升逾2%。

【09：34】香港寬頻 （01310） 早段跌幅擴大至一成，低見5.34元。

【09：33】海螺水泥 （00916） 跌逾2%，低見24.55元。

【業績｜水泥股】海螺水泥首季少賺48%至25.5億人幣

【09：30】香港寬頻 （01310） 績後跌逾7%，早段低見5.54元。

【高息股】香港寬頻楊主光：未來力砌有線寬頻及HGC吸客 無賣盤計劃 上半財年經調整EBITDA跌6%、中期息削半至20仙（第三版）

【09：27】PRADA普拉達 （01913） 高開0.6%。

【恒指改革】恒指公司建議容許外國公司納恒生指數、誰最大機會染藍？ 另擬取消「香港成份股」上限規定

【09：26】招行 （03968） 首季純利按年升7.8%至388.4億元人民幣，股價績後低開近3%。

【業績︱內銀】招行首季純利按年升7.8% 不良貸款率0.95%

【09：24】平保 （02318） 績後升逾1%。平保首季純利按年升48.9%至383.5億元人民幣。

【業績｜內險】平保首季純利按年升48.9% 銀行業務純利按年升逾1成

【平保2318】平保：姚波因個人及家庭原因 辭聯席首席執行官、常務副總經理等職務

【09：24】維達國際 （03331） 跌逾2%。

【維達03331】維達瑞典大股東或盡沽135億元持股 環保原因？

【09：23】珍酒李渡 （06979） 首掛開報9元，較招股價10.82元低16.8%，以每手200股計帳面蝕364元。梅斯健康 （02415） 掛牌開報8.85元，較招股價9.1元低2.8%，每手250股計蝕62.5元。

【新股IPO】兩新股首掛 珍酒李渡6979低開近17%、梅斯健康2415跌約3%

【09：21】ATM向下，阿里巴巴 （09988） 跌近2%，騰訊 （00700） 跌0.3%，美團 （03690） 跌0.6%，友邦 （01299） 升逾2%，滙豐 （00005） 升1%，恒指低開20點，開報19736點，科指跌0.6%，報3850點。

【09：13】期指開報19742點，跌13點。

【08：50】珍酒李渡 （06979） 及梅斯健康 （02415） 2隻新股今日掛牌。

【新股IPO】兩新股暗盤迴異 珍酒李渡6979暗盤一手最多蝕108元、梅斯健康2415暗盤轉賺75元

【新股IPO】內地白酒公司珍酒李渡6979超購0.9倍 近下限定價一手中籤率100%（附分配結果連結）

【新股IPO】內地線上醫師平台梅斯健康2415下限9.1元定價 超購近9倍、一手中籤率20%（附分配結果連結）

【08：50】雅天妮 （00789） 開市前公布短暫停牌，直至刊發有關香港收購及合併守則以及公司內幕消息的公告。

【08：50】正道集團 （01188） 今早復牌。

【08：46】恒指黑期跌63點，報19723點。道指期貨升22點，報33446點。

【08：24】【電動車】比亞迪海鷗新車起售價減5000人幣 較預售價低6%

【07：49】【業績｜消費股】維達國際首季淨利潤減少88% 受到成本上漲負面影響

【07：45】【業績︱1299】友邦首季新業務價值按固定匯率計增長28% 中、港均錄雙位數字增長

【07：45】【Morning精點】恒指公司建議容許外國公司納恒生指數︱全球迪士尼演出暫停火焰效果

【07：45】港股ADR收報19697點，跌60點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報55.81元，較港收市價高0.56元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報345.3元，較港收市價低2.9元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.26元，較港收市價低2.04元或2.5%。

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【07：30】市場憂慮美國地區銀行危機蔓延，有消息指美國政府目前不願意對美國第一共和銀行（FRC）採取干預措施，FRC股價一度插4成，道指尾段跌勢擴大，納指升勢縮窄。道指跌228點，報33301點；標指跌15點，報4055點；納指升55點或0.47%，報11854點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌21點 滙豐ADR高港1%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩