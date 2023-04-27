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【中美關係】達利奧︰中美已處於「戰爭邊緣」　局面隨美國總統大選惡化

宏觀解讀 08:32 2023/04/27

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【中美關係】達利奧︰中美已處於「戰爭邊緣」　局面隨美國總統大選惡化

全球最大對沖基金橋水基金創始人達利奧（Ray Dalio）表示，中國、美國全球最大的兩個經濟體已處於「戰爭邊緣」，而局面將隨着美國進入2024年總統大選變得更為惡化。他指，當說中美處於戰爭邊緣時，意思是他們似乎即將爆發一場雙方都不希望但許多人認為可能會發生的制裁戰和/或軍事戰。

達利奧指，因步入2024選舉年，美國鷹派的政治影響將在未來18個月內對中美關係施加更大壓力，這將是一個風險極大的時期，因中美現已處於戰爭的邊緣。

至於談判只會讓情況變得更壞，指大事的討論變成了相互指責，反而惡化了關係，而不是幫助他們，所以談不如不談。

他表示，戰爭雖並非無可避免，但許多「紅線」將被「邊緣政策」打破，包括台灣問題、中俄關係、芯片問題等。每一個都有風險，而合在一起就構成了很多風險。

達利奧表示，處於邊緣並不是說一定會越過邊緣，又稱中美雙方都清楚表明知道經濟脫鉤或軍事對抗將是災難性，但他們正試探彼此的極限。

【中美關係】耶倫：若中美兩國全面脫勾　將破壞全球穩定　尋求與中國建立建設性和公平的經濟關係

【中美關係】美資基金公司VanEck據報已解散內地公募基金業務團隊　尋求發展私人基金業務

責任編輯︰梁浩碩

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