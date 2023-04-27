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【電動車】比亞迪海鷗新車起售價減5000人幣　較預售價低6%

股市 08:24 2023/04/27

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【電動車】比亞迪海鷗新車起售價減5000人幣　較預售價低6%

內地車市價格戰愈發激烈，比亞迪 （01211） 新車起售定價比預售價格低約6.3%。根據公司網站，基礎版海鷗電動汽車售價73,800元（人民幣‧下同），續航里程較長的車型售價89,800元。公司早前將預售價格定在78,800至95,800元。這意味減價5000元至6000元。

海鷗是比亞迪新一代技術向廣域市場的全新車型，擁有305km和405km兩種續航里程（CLTC綜合工況），並提供4安全氣囊、ESP、快充等十二項全系標配。比亞迪汽車海洋網銷售事業部總經理張卓介紹，海鷗兩款車型分別配備30kW及40kW的快充，可在30分鐘內從30%充電至80%。

比亞迪這款新車已經在上周上海車展開啟預售，當時24小時訂單量已超過1萬台，火熱程度可見一斑。

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編輯：姚卓然

港股 比亞迪 汽車 電動車
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