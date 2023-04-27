  • 22°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 09:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜消費股】維達國際首季淨利潤減少88%　受到成本上漲負面影響

股市 07:49 2023/04/27

分享：

分享：

【業績】維達國際首季淨利潤減少88%　受到成本上漲負面影響

維達國際 （03331） 今年首季淨利潤減少88.4%至4000萬元。淨利潤率下降6.7個百分點至0.8%。期內，集團總收益按固定匯率換算實現15.5%增長，按港元計算為8.8%至49.7億元，其中40.7億元來自紙巾分部，8.98億元來自個人護理分部。

集團首季毛利減少17.1%至12.5億元，毛利率收窄7.9個百分點至25.2%。經營溢利下跌85.4%至6500萬元，經營溢利率縮窄8.5個百分點至1.3%。匯兌虧損總額為770萬元，而去年同期為收益1180萬元，其中1200萬元虧損來自經營項目，420萬元收益來自融資項目。

集團指，在2023年第一季度，銷量、價格和產品組合的全面提升，推動集團收益實現強勁增長。集團於去年採取了一系列加價舉措以抵消原材料價格上升帶來之影響，同時持續推動集團收益增長。儘管與去年同期相比，利潤率受到成本上漲的負面影響，但通過嚴謹的價格管理、持續的產品組合提升和更好的經營效率，經營溢利率與上一個季度相比有所改善。

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】加息周期將見頂？　資金湧入債市現投資機會？　聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

相關文章：

【維達03331】維達瑞典大股東或盡沽135億元持股　環保原因？

【業績｜消費股】維達國際績後插6%　去年少賺57%、派末期息30仙

【消費股】內地連鎖酒吧海倫司升逾3%　首季純利至少7400萬人幣　同店單店日均營業額增6%

編輯：姚卓然

港股 護理 維達國際（03331）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【電動車】比亞迪海鷗新車起售價減5000人幣　較預售價低6%

下一篇文章

【業績︱1299】友邦首季新業務價值按固定匯率計增長28%　中、港均錄雙位數字增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【美國經濟數據】美國3月耐用品訂單初值升3.2%　超預期
【美國經濟數據】美國3月耐用品訂單初值升3.2%　超預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款