【業績｜消費股】維達國際插8%　首季淨利潤減少88%　受到成本上漲負面影響

▲ 【業績】維達國際首季淨利潤減少88% 受到成本上漲負面影響

維達國際 （03331） 今年首季淨利潤減少88.4%至4000萬元。淨利潤率下降6.7個百分點至0.8%。期內，集團總收益按固定匯率換算實現15.5%增長，按港元計算為8.8%至49.7億元，其中40.7億元來自紙巾分部，8.98億元來自個人護理分部。

維達國際現大插8%，報20元。

集團首季毛利減少17.1%至12.5億元，毛利率收窄7.9個百分點至25.2%。經營溢利下跌85.4%至6500萬元，經營溢利率縮窄8.5個百分點至1.3%。匯兌虧損總額為770萬元，而去年同期為收益1180萬元，其中1200萬元虧損來自經營項目，420萬元收益來自融資項目。

集團指，在2023年第一季度，銷量、價格和產品組合的全面提升，推動集團收益實現強勁增長。集團於去年採取了一系列加價舉措以抵消原材料價格上升帶來之影響，同時持續推動集團收益增長。儘管與去年同期相比，利潤率受到成本上漲的負面影響，但通過嚴謹的價格管理、持續的產品組合提升和更好的經營效率，經營溢利率與上一個季度相比有所改善。

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編輯：姚卓然