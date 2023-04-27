▲ 【業績︱1299】友邦首季新業務價值按固定匯率計增長28% 中、港均錄雙位數字增長

友邦 （01299） 公布，按固定匯率計算，友邦首季新業務價值按年增長28%至10.46億美元（按實質匯率升23%）。由於內地及香港的產品組合轉向長期儲蓄產品，新業務價值利潤率下降2.3個百分點至52.3%。總加權保費收入按年增加7%至102.36億美元，年化新保費19.98億美元，增長34%。

期內，所有報告分部的新業務價值均錄得按年增長。代理生產力錄得雙位數字增長，新入職代理人數也有所上升。友邦保險中國業務繼續為集團的新業務價值帶來最大貢獻，按年錄得雙位數字增長。隨著疫情帶來的干擾減退，以及內地的日常活動回復正常，銷售動力於2023年第一季顯著好轉。另外，友邦中國近日獲得監管批准於河南開業。

友邦保險香港業務錄得卓越的新業務價值增長，由本地客戶群雙位數字的增長及客戶對長期儲蓄產品非常強勁的需求所帶動，其中包括自2月全面通關後向中國內地旅客的銷售。

友邦指，亞洲經濟的基本因素仍強勁，內地經濟增長在解除防疫限制措施後將有所提升，預計可帶來進一步的支持。

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責任編輯︰梁浩碩