  • 22°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 10:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績︱1299】友邦升2%　首季新業務價值按固定匯率計增長28%　中、港均錄雙位數字增長

股市 09:32 2023/04/27

分享：

分享：

【業績︱1299】友邦首季新業務價值按固定匯率計增長28%　中、港均錄雙位數字增長

友邦 （01299） 公布，按固定匯率計算，友邦首季新業務價值按年增長28%至10.46億美元（按實質匯率升23%）。由於內地及香港的產品組合轉向長期儲蓄產品，新業務價值利潤率下降2.3個百分點至52.3%。總加權保費收入按年增加7%至102.36億美元，年化新保費19.98億美元，增長34%。

友邦現升2.3%，報85.9元。

期內，所有報告分部的新業務價值均錄得按年增長。代理生產力錄得雙位數字增長，新入職代理人數也有所上升。友邦保險中國業務繼續為集團的新業務價值帶來最大貢獻，按年錄得雙位數字增長。隨著疫情帶來的干擾減退，以及內地的日常活動回復正常，銷售動力於2023年第一季顯著好轉。另外，友邦中國近日獲得監管批准於河南開業。

友邦保險香港業務錄得卓越的新業務價值增長，由本地客戶群雙位數字的增長及客戶對長期儲蓄產品非常強勁的需求所帶動，其中包括自2月全面通關後向中國內地旅客的銷售。

友邦指，亞洲經濟的基本因素仍強勁，內地經濟增長在解除防疫限制措施後將有所提升，預計可帶來進一步的支持。

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】加息周期將見頂？　資金湧入債市現投資機會？　聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

【大行報告】瑞銀：料首季新業務價值有增長 內地客成友邦保險復甦主要驅動力

【大行報告｜AIA】高盛料友邦首季新業務價值增2成　目標價降2%至101元、維持買入

責任編輯︰梁浩碩

港股 友邦保險（01299）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟數據】美國3月耐用品訂單初值升3.2%　超預期
【美國經濟數據】美國3月耐用品訂單初值升3.2%　超預期
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款