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【facebook業績】Meta盤後急升12%　次季指引樂觀　首季業績超預期、惟元宇宙收入再減半

股市 06:13 2023/04/27

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【facebook業績】Meta盤後急升12%　首季業績超預期　元宇宙收入再減半

facebook母公司Meta（美：META）公布首季業績，收入286.45億美元，按年升3%，超預期的276.5億美元；純利57.09億美元，每股盈利2.2美元，按年跌19%。Meta預期，第二季度收入在295億至320億美元之間，高於市場預期的295億美元，亦相當於按年升2.4%至11%，刺激盤後股價急升12%。

Meta於3月宣布VR眼鏡減價，但未有刺激收入，元宇宙業務收入3.39億美元，按年跌51.2%，經營虧損39.92億美元，擴大34.9%，並預計今年經營虧損將增加。

APP廣告為主的收入283.06億美元，升4%，經營利潤112.19億美元，跌2.3%。Meta調高收入預期，有可能是由廣告帶動。

facebook日活躍用戶20.4億戶，增長4%，超預期的20.1億戶。月活躍用戶29.9億戶，符預期。每戶平均收入9.62美元，超預期的9.3美元。廣告展示按年增長26%，價格平均下跌17%。

經過裁員後，員工人數為7.71萬人，按年跌1%，不過，經營開支仍達214.18億美元，大增10%。2022年的裁員計劃而基本完成，繼續評估設施整合及數據中心重組計劃，並產生了6.21億元額外稅前重組費用。3月宣布了第三輪裁員，以減少APP及虛擬實景實驗室員工人數1萬人，並預計會產生10億美元稅前遣散費，其中5.23億美元已在首季確認。首季整體因重組而涉及的開支共11.44億美元。若撇除重組費用，每股盈利可增加0.44美元。

【Facebook母企】META再宣布裁員約1萬人　停5000個職位招聘　股價升逾5%

【裁員潮︱Facebook母企】Meta朱克伯格︰將放慢招聘　不排除未來進一步裁員

【美股焦點】Meta新VR眼鏡出廠半年大減價　股價急升6%　3千頭有交易

【facebook業績】Meta開市彈18%　上季業績勝預期兼公布400億美元回購計劃

記者：譚志偉

美股 業績公布 Facebook（美：FB） Meta 元宇宙 廣告 Facebook VR
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