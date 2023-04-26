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【美股業績】波音首季收入按年升近3成　表明提升飛機生產速度　開市升超過2%

股市 23:17 2023/04/26

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繼續有美股發布理想季績，波音（美：BA）公布首季收入按年升28%，至179.2億美元，較市場預期174.3億美元為高，期內每股虧損1.27美元，遠高於市場預期虧損0.97美元。但無損波音股價升勢，暫報207.9美元，升2.8%‧

集團指收入上升因飛機需求增加，3月份交付了64架飛機，第一季度交付飛機總數達到130架，當中包括113架737 Max和11架787夢幻客機。對於交付前景，公司重申了今年交付400至450架737 Max的指引，又指會將737的生產速度提高到每月38架。

另外，公司還表示，將把787夢幻客機的產量從現時每月3架提升至年底的5架，到2025/2026年提升至10架。

公司首季經調整後自由現金流為負3.18億美元，不過相比上個季度的負32.2億美元有大幅改善，亦遠高於預期的負14億美元。集團，計全年營運現金流為45億至65億美元，自由現金流（NON-GAAP）為30億至50億美元。

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編輯：葉志偉

美股 波音（Boeing，美：BA） 汽車 波音
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