【專訪】德勤羅遠江：看好內房銷售　房企「兩極化」局面持續

▲ 德勤中國房地產行業主管合夥人羅遠江

內房市場漸見曙光，百強房企3月銷售按年大增3成，按月更急升逾4成，德勤中國房地產行業主管合夥人羅遠江表示，房地產是居民的「剛性需求」，以及去年首季的低基數效應，3月銷量大增屬預期之內。他指，在「報復性」消費潮推動下，疫情期間受遏抑的購房需求逐漸釋放，料4至5月的銷售續增，惟增幅可能略微放緩。

羅遠江接受本報專訪時表示，首季銷售雖然整體表現亮麗，但房企「兩極化」局面續現，國企、央企及部分頭部民企銷量回暖，惟部分民企銷量持續下滑，部分更出現雙位數跌幅。羅遠江認為，在市況低迷的情況下，「強者恒強」的馬太效應愈發凸顯，大型房企將進一步鞏固規模優勢，其市場主導地位將難以撼動，而部分回款能力較弱、現金流有斷裂風險的房企將面臨殘酷的淘汰階段。

大房企有望鞏固規模優勢

去年房企業績普遍欠佳，甚至有公司虧損數百億元人民幣，羅遠江表示，過去有房企透過大量舉債的手段，忽視風險管理，以高杠桿方法擴張規模，導致在信貸收緊之時，出現流動性危機。他強調，盡管內房地首季銷售有所改善，惟房地產的「高債務、高槓桿、高周轉」模式已不復存在，其以往所附帶的金融屬性也難以回歸，現時房企普遍以「生存、穩健、保現金流」作為發展目標。

羅遠江：業界仍觀望債務重組進展

目前上市公司2022年度業績公布期間已過，但仍有13間房企逾期未出業績，羅遠江指，過去兩年房企被質疑還款能力欠佳，面臨重大經營風險。不過，現時內房政策積極，銷售也漸見曙光，房企希望「拉長時間綫」待現金回籠，故此業界仍在觀望債務重組進展。倘重組結果令債權人滿意，相信審計報告也將趨向正面，房企可「生存」機率大增，直言「一定有部分（房企）可以被拯救。」

他指，最近房企如融創中國 （01918） 、佳兆業 （01638） 等陸續復牌，是向市場釋放積極訊號，又指部分客戶在獲悉有房企復牌，信心有所增加，形容內房「最黑暗的時刻」已經過去，現金流已逐步改善。

房地產市場併購活動活躍

此外，中央去年底「連番出招」穩定樓市，當中「第三支箭」允許房企進行股權融資，以應付重組併購等融資需求。羅遠江指，房地產市場的重組併購活動相當活躍，當中以國企收購民企的項目為主，惟料較難出現以企業作為「重組併購單位」，因為房企負債比率高企，且難以處置各種債權糾紛，「政策推出之時，獲悉客戶有意收購房企，但併購企業涉及相當複雜的債務關係，客戶最終選擇擱置計劃。」

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記者：伍鍵文