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【FRC】美國第一共和銀行恐遭當局「斷水」　16度觸發熔斷再挫3成

股市 06:32 2023/04/27

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美國銀行監管機構正在考慮下調美國第一共和銀行（美：FRC，First Republic）信用評分，以限制FRC通過聯儲會信貸工具獲得融資。彭博引述消息指，聯邦存款保險公司（FDIC）已經給予時間出售資產等交易，讓銀行增強財務實力，但過去數星期，仍未見成效，官方傾向下調信用評分，令銀行不能再使用聯儲局貼現窗口及上月的緊急貸款工具，但尚未作出決定，此時傳出風聲，加強FRC籌錢行動的迫切性。

FRC股價狂震，16度觸發熔斷，而多番短暫停止交易，曾跌41.2%，低見4.76美元，收市跌30%，收報5.69美元，成交11.5億美元。

FRC今年以來存款大幅跌4成，跌至上周五（21日）1027億美元。銀行有意出售部分資產以重塑資產負債表，但需政府協助，有消息指，政府官員目前不願對該行採取干預措施。

自矽谷銀行（美：SVB）上月倒閉後，FRC被市場視為另一家高風險的銀行。即使包括摩根大通等11家大型銀行向FRC注入了300億美元存款以試圖向市場灌輸信心並防止銀行出現擠兌問題，但季績顯示該行存款仍出現急劇下降。

市場消息指，FRC顧問正試圖說服型銀行以高於市場的價格購買該行的部分資產，顧問指，出售資產雖令銀行損手，但比倒閉的情況下，向FDIC支付費用來得便宜。

消息又提到，如果FRC最終成功出售其部分資產，會尋求配股集資，將稀釋現有股權。

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編輯：葉志偉

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