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【銀行危機】FRC股價跌超過3成　據報美國政府不願對該行作出干預

股市 22:28 2023/04/26

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銀行危機或再次爆發，今次茅頭直指美國第一共和銀行（美：FRC）。該行最新季績指首季度存款大幅減少，過去一個月存款額更由逾1700億美元，跌至上周五（21日）1027億美元。雖然公司有意出售部分資產以重塑資產負債表，但消息指，政府官員目前不願對該行採取干預措施。

FRC股價低開逾1成後跌勢加劇，暫報5.47元，跌幅超過3成。

在具有類似財務狀況的矽谷銀行（美：SVB）上月倒閉後，FRC被市場視為另一家高風險的銀行。即使包括摩根大通等11家大型銀行向FRC注入了300億美元存款以試圖向市場灌輸信心並防止銀行出現擠兌問題，但季績顯示該行存款仍出現急劇下降。

市場消息指，FRC管理層正試圖說服至少其他銀行以高於市場的價格購買該行的部分資產，以提供進一步支持。理據為如果FRC導致更高的監管成本和費用，讓該行倒閉的代價會更高。

消息又提到，如果FTC最終成功出售其部分資產，會尋求籌集股權，將稀釋現有股東。

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編輯：葉志偉

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