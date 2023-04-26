【銀行危機】FRC股價狂震7度熔斷　據報美國政府不願作出干預

銀行危機或再次爆發，今次茅頭直指美國第一共和銀行（美：FRC）。該行最新季績指，今年以來存款大幅跌4成，跌至上周五（21日）1027億美元。銀行有意出售部分資產以重塑資產負債表，但需政府協助，有消息指，政府官員目前不願對該行採取干預措施。

FRC股價開市後觸發7度熔斷，低見4.76美元，最多跌41.2%，最新報5.9美元，跌27%。

自矽谷銀行（美：SVB）上月倒閉後，FRC被市場視為另一家高風險的銀行。即使包括摩根大通等11家大型銀行向FRC注入了300億美元存款以試圖向市場灌輸信心並防止銀行出現擠兌問題，但季績顯示該行存款仍出現急劇下降。

市場消息指，FRC顧問正試圖說服型銀行以高於市場的價格購買該行的部分資產，顧問指，出售資產雖令銀行損手，但比倒閉的代價低。

消息又提到，如果FRC最終成功出售其部分資產，會尋求配股集資，將稀釋現有股權。

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編輯：葉志偉