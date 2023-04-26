  • 22°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 23:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀行危機】FRC股價狂震7度熔斷　據報美國政府不願作出干預

股市 23:04 2023/04/26

分享：

分享：

銀行危機或再次爆發，今次茅頭直指美國第一共和銀行（美：FRC）。該行最新季績指，今年以來存款大幅跌4成，跌至上周五（21日）1027億美元。銀行有意出售部分資產以重塑資產負債表，但需政府協助，有消息指，政府官員目前不願對該行採取干預措施。

FRC股價開市後觸發7度熔斷，低見4.76美元，最多跌41.2%，最新報5.9美元，跌27%。

自矽谷銀行（美：SVB）上月倒閉後，FRC被市場視為另一家高風險的銀行。即使包括摩根大通等11家大型銀行向FRC注入了300億美元存款以試圖向市場灌輸信心並防止銀行出現擠兌問題，但季績顯示該行存款仍出現急劇下降。

市場消息指，FRC顧問正試圖說服型銀行以高於市場的價格購買該行的部分資產，顧問指，出售資產雖令銀行損手，但比倒閉的代價低。

消息又提到，如果FRC最終成功出售其部分資產，會尋求配股集資，將稀釋現有股權。

相關文章：

【加密貨幣】比特幣炒上9%再試3萬美元大關　FRC引爆市場憂慮、注入流動性預期升溫

【銀行危機】FRC瀉49%創新低　千億美元蝕本按揭生意可高價放賣？

編輯：葉志偉

美股 美元 銀行 美國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股業績】波音首季收入按年升近3成　表明提升飛機生產速度　開市升超過2%

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】夜期跌3點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟數據】美國3月耐用品訂單初值升3.2%　超預期
【美國經濟數據】美國3月耐用品訂單初值升3.2%　超預期
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款