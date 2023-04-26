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【加密貨幣】比特幣炒上9%再試3萬美元大關　FRC引爆市場憂慮、注入流動性預期升溫

股市 22:12 2023/04/26

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【加密貨幣】比特幣炒上9%再試3萬美元大關　FRC引爆市場憂慮、注入流動性預期升溫

美國第一共和銀行（美：FRC，First Republic Bank）存款大插4成，引發市場擔憂，美國第一共和銀行成為繼矽谷銀行SVB及Signature Bank之後第三家倒閉銀行。資金隨著炒作加密貨幣，比特幣（Bitcoin）及以太幣（Ethereum）分別升9%及7%，報29813及1948.71美元。

比特幣（Bitcoin）再試3萬美元大關，加密貨幣券商Caleb & Brown董事Jake Boyle指出，隨著美國第一共和銀行或步入倒閉，料市場正期待當局注入更多流動性，以支撐美國銀行業。

Boyle提到，這些因素預先反映到比特幣，金融體系裂縫正在擴大，美聯儲未來要堅持其緊縮政策將非常困難，比特幣近期反彈更多地與流動性注入以及美聯儲緊縮政策或很快結束的預期不斷上升有關。

不過，外匯交易平台Oanda高級市場分析師Edward Moya周二時表示，盈利風險、美聯儲緊縮政策以及監管擔憂仍在影響加密貨幣，Coinbase 決定起訴美國證券交易委員會，以澄清美國的加密法規，這可能會給美SEC員會施加壓力，使其比他們預期的更早做出決定。

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